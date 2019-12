Accident mortal în Argeş: Un fost ministru se află printre victime Potrivit autoritatilor din Arges, pe DN 7, in zona localitatii Zamfiresti, a avut loc o coliziune frontala intre doua autoturisme, pe fondul patrunderii pe sensul opus. In urma accidentului, un barbat de 82 de ani a murit, iar trei persoane – un barbat de aproximativ 50 de ani si doua femei de aproximativ 70 de ani – au fost ranite. Se pare ca barbatului de 82 de ani i s-ar fi facut rau la volan, dar politistii urmeaza sa stabileasca dinamica accidentului. (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulatie grav a avut loc in dimineata zilei de joi, 26 decembrie, pe raza localitatii argesene Zamfiresti. Fostul ministru Daniel Chitoiu se afla la volanul uneia dintre masinile implicate.

- UPDATE : Din primele informații printre cei raniți se afla și Daniel Chițoiu, fost ministru, care ar fi ranit ușor. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, traficul rutier este intrerupt pe DN 7 Pitești-Ramnicu Valcea, in zona localitații Zamfirești, județul Argeș.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este intrerupt pe DN 7 Pitesti ndash; Ramnicu Valcea, in zona localitatii Zamfiresti, judetul Arges, dupa ce a avut loc o coliziune frontala intre doua autoturisme, pe fondul patrunderii pe sensul opus.In urma…

- Trei persoane au fost ranite, joi, dupa ce doua mașini s-au ciocnit pe DN7 Pitești-Ramnicu Valcea, in zona localitații Zamfirești, județul Argeș. Din primele informații printre cei raniți se afla și Daniel Chițoiu, fost ministru, care ar fi ranit ușor.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul…

- Doi barbati din judetul Alba au murit joi seara intr-un accident de circulatie care a avut loc pe DN 7, in zona termocentralei Mintia, dupa ce autoturismul utilitar condus de unul dintre ei a intrat in partea din spate a unui camion TIR, ce era oprit pe drum pentru a face un viraj la stanga.Potrivit…

- Doua persoane din Alba au murit și alte doua sunt ranite, in urma unui accident grav petrecut, pe DN75, intre localitațile Mihai Viteazul și Cornești, județul Cluj. Un camion inmatriculat in Alba a lovit un autoturism Dacia inmatriculata tot in Alba. Potrivit IPJ Cluj, din primele date, și-au pierdut…

- Un tanar a murit și doi barbați au fost raniți, duminica, pe DN 72A, in apropierea localitații Voinești din județul Dambovița, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un cal lasat nesupravegheat și apoi s-a rasturnat.Potrivit ISU Dambovița, accidentul s-a produs duminica dimineața, pe DN 72A,…

- Doua victime ale accidentului de luni de pe strada Alba Iulia au fost externate. Astfel, la Institutul de Medicina Urgenta mai raman sub supravegherea medicilor sapte persoane care au avut de suferit.In starea ce mai grava este soferita masinii care ar fi provocat accidentul.