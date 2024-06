Stiri pe aceeasi tema

- Un accident ingrozitor s-a produs, duminica dupa amiaza, in Valcea. Un barbat la varsta de 45 de ani a murit pe loc, in urma impactului cu un cap de pod. Traghedia s-a produs pe DN 67, in zona localitații Mihaești. Mașina pe care o conducea s-a facut praf.

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in cursul nopții trecute la un accident rutier petrecut pe strada Bistriței din municipiul Dej. La fața locului au fost dislocate doua autospeciale cu modul de descarcerare și un echipaj SAJ. Pompierii au gasit la fața locului un autoturism avariat,…

- Un barbat a murit in urma unui accident care a avut loc duminica pe DN 6, in localitatea Sadova Veche, din județul Caraș-Severin. Un autoturism a lovit duminica un cap de pod pe DN 6, in Sadova Veche, județul Caraș-Severin, iar in urma evenimentului rutier un barbat a murit.

- Accident mortal pe Faleza Dunarii din Galați. Un barbat in varsta de 41 de ani, polițist, a decedat dupa ce a fost lovit de o mașina. O femeie in varsta de 35 de ani, care era pasagera pe vehiculul cu doua roți, se afla in stare grava.

- Un barbat a murit si un altul a fost ranit in urma unui accident rutier produs in noaptea de duminica spre luni pe un drum judetean care leaga orasul Flamanzi de comuna Prajeni, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Potrivit acestora, in accident au fost…

- Un accident mortal s-a petrecut, aseara, pe DN 54, in afara comunei Deveselu, in urma caruia un tanar, de 23 de ani, a murit. Tanarul din comuna Vișina Noua ar fi parasit partea carosabila și ar fi intrat in coliziune cu un pom. In urma evenimentului rutier, conducatorul auto a decedat. Trupul acestuia…

- Evenimentul rutier a avut loc pe o strada din comuna galațeana Cudalbi. Un barbat care conducea un tractor a scapat vehiculul de sub control, iar acesta a inceput sa se invarta in cerc. Cand a incercat sa il redreseze, a fost calcat de tractor de mai multe ori și ulterior a decedat