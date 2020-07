Accident mortal în Arad. Doi bărbaţi şi-au pierdut viaţa, iar două minore se află în stare gravă Accidentul rutier a avut loc pe DN7, in dreptul localitații Julița, fiind implicate un autocamion cu prelata și un autoturism in care se aflau patru persoane. Cei doi barbați din autoturism au murit, iar cele doua fetițe au fost grav ranite. Citește și: Accident INFIORATOR pe Transfagarasan! Un barbat a MURIT, dupa ce s-a rasturnat cu masina VIDEO „Cei doi minori, doua fete, de 12 și 13 ani, sunt conștiente, cu multiple traumatisme, li s-au acordat ingrijiri medicale de catre SMURD Barzava. Una a fost preluata de catre elicopterul SMURD, stabila cu multiple traumatisme. A doua… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

