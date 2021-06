Stiri pe aceeasi tema

- Pe Bulevardul Muncii, din Cluj-Napoca, s-a produs joi seara un accident rutier soldat cu decesul unui barbat in varsta de 48 de ani, din Cluj-Napoca. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, un barbat care s-ar fi angajat in traversarea neregulamentara a strazii a fost lovit de un autoturism…

