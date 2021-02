Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-ar fi produs la limita cu județul Neamț și din primele cercetari ar fi rezultat faptul ca un șofer ar fi acroșsat o femeie care se afla pe partea carosabila. In urma impactului, victima ar fi ajuns sub roțile mașinii. La fața locului a ajuns o echipaj de pompieri de la Detașamentul Roman…

- Un autovehicul, condus de un barbat de cca. 44 de ani, a intrat intr-un copac de pe marginea carosabilului, rezultand ranirea acestuia.La fața locului au intervenit rapid pompierii militari din cadrul Detașamentului Videle, cu o ambulanța SMURD și o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare.Victima,…

- Un barbat, de aproximativ 30 de ani, a murit dupa ce a fost accidentat de o mașina. Articolul Accident mortal in Bistrița. Un barbat a murit lovit de o mașina apare prima data in Someșeanul.ro .

- Ieri, 7 decembrie, in comuna Vadu Izei, a avut loc un eveniment rutier in urma caruia o persoana și-a pierdut viața. Articolul Accident mortal in Maramureș. A murit spulberat de o mașina apare prima data in Someșeanul.ro .

- Polițiștii rutieri intervin la un accident sesizat prin apel 112, pe DN 2 M – in localitatea Arva. Din primele date, un autoturism care circula pe direcția Mera catre Odobești a acroșat un barbat ce se deplasa pe marginea parții carosabile. Ambulanța este la fața locului și acorda ingrijiri medicale…

- Un grav accident de circulație a fost provocat, astazi, de o femeie de 42 de ani, in localitatea timișeana Mașloc. Aceasta se afla la volanul unui autoturism care circula pe DJ 591 dinspre Alioș spre Fibiș. Intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul asupra volanului și a intrat pe contrasens, lovindu-se…

- Pilotul francez al echipei Haas, Romain Grosjean, a parasit, marti, spitalul in care a fost internat dupa accidentul suferit la Marele Premiu al Bahrainului, informeaza motorsport.com, potrivit news.ro.Grosjean a suferit arsuri la maini, duminica, intr-un accident dramatic produs in turul I al cursei…

- Un barbat in varsta de 55 de ani a incercat sa traverseze DN1 A prin loc nepermis in momentul in care a fost lovit de o masina condusa de un tanar de 24 de ani. Victima a fost gasita fara suflare de echipajul de la SMURD.