Stiri pe aceeasi tema

- Un conducator auto in varsta de 24 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa pe DN1E60, pe raza localitații Ciucea, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar apoi ar fi patruns pe sensul opus, unde a intrat in coliziune cu autoturismul condus de un barbat de 37 de ani, inspre Oradea.In…

- Accident mortal in Cluj-Napoca! Un copil in varsta de 14 ani care se afla pe bicicleta s-a stins din viața, miercuri, dupa ce a fost lovit de o mașina la intersecția a doua drumuri județene. La volanul autoturismului se afla un barbat in varsta de 47 de ani.

- Un accident cu adevarat cumplit s-a produs pe o autostrada din Cehia. Trei romani au murit in urma impactului puternic și alți doi au fost grav raniți. Iata cum s-a intamplat cumplita tragedie!

- Doi romani au murit și alți trei sunt in stare grava, dupa ce autobuzul in care se aflau s-a rasturnat in sudul Spaniei. In vehicul se aflau in total 15 muncitori sezonieri de origine romana.

- Accident grav in Bistrița-Nasaud! Un tanar din Suceava a murit pe loc, asta dupa ce a luat in plin un podeț, iar autoturismul in care se afla s-a rasturnat, medicii au ajuns la fața locului, iar din pacate au declarat decesul tanarului, iar o adolescenta de 19 ani din mașina a fost grav ranita.

- Patru autoturisme au fost implicate intr-un accident produs in localitatea Bratasanca din comuna Filipestii de Targ. Doua dintre masini erau parcate si au fost acrosate in urma impactului dintre alte doua autoturisme. O femeie in varsta de 84 de ani, pieton, a fost declarata decedata.…