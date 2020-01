Accident mortal de snowmobil la Predeal Doi tineri au furat un snowmobil de pe o partie din Predeal, dar au pierdut controlul si au lovit un chiosc de la baza partiei. Cel care conducea snowmobilul, un tanar de 17 ani din Bucuresti, a murit, trensmite Mediafax. Celalalt tanar, tot de 17 ani, a ajuns la spital. In noaptea de sambata spre duminica, Politia din Predeal a fost sesizata ca pe partia de schi din localitate a avut loc un accident cu un snowmobil. In accident au fost implicati doi tineri, in varsta de 17 ani, din Bucuresti. Politistii au stabilit faptul ca cei doi tineri ar fi furat, in jurul orei 2.00, un snowmobil de la baza… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

