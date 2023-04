Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de munca tragic s-a petrecut in cursul zilei de marți, 25 aprilie 2023, pe raza localitații Boz. Un barbat de 30 de ani, din Doștat, angajat al unei societați comerciale, in timp ce executa lucrari la un utilaj agricol, pe raza localitații Boz, a suferit un accident de munca, in urma caruia…

- VIDEO| Accident MORTAL la coborare de pe autostrada A3, spre Nadașelu: Un barbat de 60 de ani a decedat Un accident MORTAL a avut loc in județul Cluj, la coborare de pe autostrada A3, spre Nadașelu: Un barbat de 60 de ani a decedat. Pompierii de la Detașamentele 1 și 2 Cluj-Napoca au intervenit la un…

- Un barbat de aproximativ 53 de ani și-a gasit sfarșitul sub tractorul cu care lucra la padure. Acesta a fost scos de sub utilaj de catre alte persoane, pana la sosirea echipajelor de pompieri. Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au fost solicitați in cursul zilei de ieri pentru a asista un barbat…

- Un barbat din Alba, judecat pentru ucidere din culpa, a scapat de proces. Cum s-a produs un accident mortal la taiat de lemne Un barbat din Alba care a fost inculpat intr-un dosar de ucidere din culpa a scapat de proces și acuzații deoarece a intervenit prescripția. Este vorba despre un accident mortal…

- Un accident a avut loc in urma cu puțin timp, la Sebiș. O femeie și-a prins piciorul intr-un utilaj agricol. „Pompierii militari ai Detașamentului Sebiș au intervenit in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 14:15, in orașul Sebiș, cu o autospeciala pentru descarcerare și un echipaj SAJ pentru salvarea…

- Un accident rutier a avut loc, miercuri, pe Autostrada A1, la aproximativ 8 kilometri distanta fata de Punctul de trecere a frontierei de la Nadlac, pe sensul de iesire din tara. Au fost implicate un TIR si un autoturism, iar soferul masinii a murit in urma impactului. A fost solicitat elicopterul…