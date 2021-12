Accident mortal cu o Tesla la Paris: Șoferul acuzat de omor din culpă Șoferul unui autoturism electric Tesla, un taxi care nu era în funcțiune și care a provocat un accident mortal la Paris, a fost pus sub acuzare (inculpat) miercuri pentru &"ucidere din culpa și vatamare accidentala cu autovehicul terestru&", potrivit unei surse judiciare, citata de AFP.

Compania de taximetrie G7 a anunțat luni ca va opri în jur de treizeci de vehicule electrice de același model cu taxiul implicat în acest accident spectaculos, care a facut sâmbata un mort și 19 raniți, potrivit unui ultim raport, în timp ce producatorul a exclus orice defecțiune… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

