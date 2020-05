Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 29 mai – Sputnik. Angajații se aflau in misiune de serviciu și conduceau un VAZ 2121 in direcția satului Olanești din același raion, anunța inspectoratul general al poliției intr-un comunicat de presa. © Sputnik / Константин ЧалабовȘeful Poliției de Frontiera a donat plasma pentru pacienții…

- Un tanar de 27 de ani a decedat noaptea trecuta, dupa ce a nimerit sub roțile unei mașini a Inspectoratului General al Poliției de Frontiera. Accidentul a avut loc in noaptea de 28 spre 29 mai, in satul Purcari din raionul Ștefan-Voda.

- Un tanar de 27 de ani a decedat, dupa ce a fost strivit de o mașina a Inspectoratului General al Poliției de Frontiera. Accidentul s-a produs, noaptea trecuta, in jurul orei 00:20, in satul Purcari, raionul Ștefan Voda.

- Fostul ministru Daniel Chițoiu ar fi vinovat de accidentul mortal care a avut anul trecut, susțin surse pentru Antena3. Cel puțin asta arata primele rezultate din expertiza medico-legala, potrivit sursei citate.Fostul ministru Daniel Chițoiu a fost implicat, in decembrie anul trecut, intr-un…

- Focuri de avertisment la frontiera de est a țarii au fost aplicate noaptea trecuta, pentru a reține doi conaționali. Persoanele au incalcat frontiera de stat in apropierea satului Tudora, raionul Ștefan Voda, informeaza serviciul de presa a Poliției de Frontiera.

- Un accident rutier mortal petrecut acum o luna și jumatate a ramas cu autor necunoscut, polițiștii nereușind sa dea de urma șoferului care a lovit violent cu mașina un barbat in varsta de 38 de ani și a fugit. Accidentul s-a petrecut la Moldovița, iar veștile privind cursul anchetei nu sunt prea ...

- Ziarul Unirea FOTO Știrea ta| Romani blocați la frontiera dintre Austria si Ungaria: Coada de mașini și TIR-uri, pe kilometri intregi Romani blocați la frontiera dintre Austria si Ungaria: Coada de mașini și TIR-uri, pe kilometri intregi Se pare ca situația celor care vor sa revina in țara prin Ungaria…

- In Republica Moldova, pana in acest moment, nu exista niciun cetațean moldovean pentru care sa fi fost confirmata infectarea cu virusul COVID – 19. In limita competențelor, Poliția de Frontiera continua sa intreprinda o serie de masuri pe linia de prevenire și control al transmiterii transfrontaliere…