Accident minier în Siberia: numărul morților crește la 52 (agenții) Numarul morților din accidentul care a avut loc vineri într-o mina din Siberia a crescut la 52, au informat agențiile de presa ruse, citând o sursa din cadrul serviciilor de urgența, citeaza AFP.

"Conform informațiilor preliminare, nimeni nu a supraviețuit în mina. 52 de persoane au murit", a spus aceasta sursa, citata de agenția oficiala de presa TASS. De asemenea, agențiile de presa RIA Novosti și Interfax au transmis aceasta declarație, precizând ca printre morți se numara 46 de mineri și 6 salvatori.

