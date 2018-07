Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz furat a fost gasit de catre patrula Sectorului Poliției de Frontiera Leova. In noaptea de 10 spre 11 iulie, politistii de frontiera au observat un microbuz care se deplasa dinspre satul Sarata-Razași. Soferul vehiculului a fost oprit in trafic pentru verificari.

- Sapte persoane au fost ranite si transportate la spital, joi seara, in urma unui accident produs in localitatea aradeana Pecica, fiind implicate un microbuz de pasageri si doua autoturisme. Unul dintre soferi nu a acordat prioritate la iesirea de pe o strada si a provocat coliziunea in lant. Accidentul…

- Un barbat de 35 de ani a murit in urma unui accident rutier produs aseara in jurul orei 22.35, in satul Magdacesti, Criuleni. Victima, din raionul Rezina, traversa strada regulamentar, la trecerea de pietoni. Cel care l-a accidentat este un barbat de 42 de ani, din Straseni.

- Un microbuz scolar in care se aflau 15 copii a fost implicat, miercuri, intr-un accident in zona comunei Vinderei din judetul Vaslui. Primele informatii furnizate de Politia Vaslui arata ca opt elevi au fost raniti, fiind dusi la spital.Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Vaslui, accidentul…

- Accident cumplit . O persoana a murit, iar alte sase au fost ranite. Un microbuz de transport persoane s-a ciocnit cu o masina Un mort si sase raniti, dupa ce un microbuz de transport persoane s-a ciocnit cu o masina. Accidentul de circulatie s-a produs, sambata seara, in localitatea Varias din judetul…

- Accident grav in comuna Ciorescu din municipiul Chisinau, in aceasta dupa-amiaza, o masina s-a ciocnit violent cu un microbuz de pe ruta 148.In urma impactului, patru persoane au ajuns la spital. Potrivit medicilor, starea pacientilor este stabila.

- Un copil in varsta de 6 ani a decedat dupa ce a fost lovit de un autoturism condus de o tanara de 20 de ani, din Iratoșu. Cercetarile polițiștilor au indicat faptul ca micuțul a traversat strada in fuga, prin loc nepermis, prin fața unui microbuz parcat regulamentar. Impactul a fost mortal pentru copil.…