- Rutierul britanic Matt Walls, 24 de ani, a fost implicat intr-un accident terifiant la Jocurile Commonwealth, duminica 31 iulie, fiind catapultat peste barierele de protecție in mulțimea de la Lee Valley VeloPark din Birmingham. In total, trei sportivi au ajuns la spital, iar doi suporteri au fost ingrijiți…

- la Jocurile Commonwealth disputate azi, in timpul cursei de ciclism, un teribil accident a avut loc pe pista, in care protagonist a fost campionul olimpic Matt Walls (24 de ani). Pe velodromul Lee Valley VeloPark din Birmingham, un accident dur a oprit proba de scratch. Walls a incercat sa depașeasca…

- Un sofer de TIR a pierdut controlul mastodontului si a intrat cu el direct in capela unei biserici. Soferul s-a ales cu rani usoare si a fost transportat la spital, insa pagubele sunt destul de mari. O camera de supraveghere a surprins momentul.

- Doua persoane au fost ucise, joi, intr-un atac armat, la o intalnire a unui mic grup la o biserica dintr-o suburbie fin Birmingham, Alabama, a anuntat Politia, potrivit CNN și news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Incident mai putin obisnuit in Australia. Un elev de clasa a saptea, de la o școala din Asutralia, a luat suma incredibila de 27.000 de dolari din seiful parinților. Ce a facut copilul cu banii.

- Un sector al DN 66 se va inchide timp de doua ore deoarece in zona se va desfașura un concurs de ciclism. Sectorul pe care nu vor avea voie sa treaca mașinile este in orașul Hațeg (județul Hunedoara). CNAIR anunța ca marți, se va inchide circulația rutiera pe DN66, sectorul cuprins intre kilometri 179…

- O benzinarie, unde in mod normal se circula cu viteza redusa, pare un loc foarte puțin probabil pentru a se produce un accident rutier. Și totuși, s-a intamplat, la Dej. Duminica seara in jurul orei 19, doua autoturisme au intrat in coliziune, in incinta benzinariei Mol, de pe strada 1 Mai din Dej.…

- Și-a gasit siguranța la sediul Poliției de Frontiera. Este vorba despre un pui de cerb, care a venit la poarta sediului IGPF și i-a uimit cu prezența pe polițiștii de frontiera. Cel mai probabil, animalul fiind ranit, incerca sa-și caute un adapost.