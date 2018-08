Neatenția l-a costat pe un șofer de 25 de ani, din Buzau. In timp ce se deplasa dinspre Focșani, la intrare in Rm. Sarat , a intrat cu duba pe contrasens și a acroșat un autoturism de teren in care se aflau trei tineri. In urma impactului, duba care transporta piese auto, a ajuns parțial […] Articolul Accident langa Rm. Sarat. Trei tineri au ajuns la spital apare prima data in Opinia Buzau .