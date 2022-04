Accident la urcarea pe pasajul CET din cauza unei neacordări de prioritate Un autoturism și o autoutilitara au intrat in coliziune, vineri, 8 aprilie, la urcarea pe pasajul CET, in urma unei neacordari de prioritate. Un barbat in varsta de 70 de ani, aflat la volanul unei mașini, a patruns de pe strada Ovidiu, in intersecția cu DN 7 - urcarea pe pasajul CET - unde a lovit o autoutilitara condusa de un barbat de 36 de ani. Acesta a fost ranit ușor in urma impactului, potrivit polițiștilor. Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

