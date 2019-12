La data de 22 decembrie, in jurul orei 01.05, politistii Biroului Rutier Turda au depistat un barbat de 29 de ani, din municipiul Turda, judetul Cluj, dupa ce acesta a fost implicat intr-un eveniment rutier cu pagube materiale pe Calea Victoriei din municipiul Turda. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o concentratie de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care barbatul a fost condus la o unitate medicala unde i-au fost recoltate probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui…