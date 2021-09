Accident la Triteni! 4 persoane au ajuns la spital! In aceasta seara, un șofer de 24 de ani a pierdut controlul volanului pe raza comunei Tritenii de Jos și s-a rasturnat cu mașina. In urma acestui accident, 4 persoane au ajuns la spital.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete! Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

