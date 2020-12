Accident la Țițești. Patru mașini implicate Accident rutier in comuna Țițești, la ieșirea spre Stalpeni. Patru autoturisme au fost implicate. A rezultat o victima, care este conștienta. Intervin pompierii cu o autospeciala de intervenție și un echipaj SMURD. Citește și CNAIR: Restricții de circulație pe drumul Pitești – Rm. Valcea – Sibiu Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 16 persoane au fost implicate intr-un accident rutier, duminica, pe DN 1 – Valea Prahovei, in zona localitații Nistorești. Primele informații arata ca a fost vorba de o coliziune in lanț, intre cinci mașini, informeaza Mediafax. ISU Prahova a trimis in zona mai multe echipaje de…

- Un accident in lanț s-a produs vineri seara pe Autostrada 1, pe sensul București catre Pitești. Șase mașini sunt implicate. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe Autostrada A1 pe sensul București catre Pitești, la kilometrul 14, a avut loc un accident…

- Accident grav in aceasta dimineața pe DN 7, in comuna argeșeana Draganu, cu doua autovehicule (autocamion cu autoutilitara). Șoferul in varsta de 30 de ani al autoutilitarei a ramas incarcerat intre fiarele contorsionate, iar leziunile produse in urma impactului au dus la decesul acestuia. A fost extras…

- Traficul din centrul orașului a fost blocat din cauza unui accident rutier in care au fost implicate mai multe mașini și un tramvai. Din primele cercetari a rezultat faptul ca vatmanul nu ar fi respectat distanța fața de celelalte autovehicule care așteptau la semafor și a intrat in coloana de mașini…

- Centrul Infotrafic a anuntat luni, 23 noiembrie, ca traficul este intrerupt pe Autostrada București - Pitești, în urma unui accident în care au fost implicate 10 mașini. Potrivit ISU Arges, șase persoane au fost ranite ușor…

- Echipajele SMURD și SAJ au intervenit in cursul serii de ieri la un accident rutier in care au fost implicate o autoutilitara și doua mașini. Articolul FOTO – Trei mașini implicate intr-un accident la Jucu. Trei persoane au ajuns la spital apare prima data in Someșeanul.ro .

- Victima evenimentului rutier este constienta si cooperanta.Un accident rutier s a petrecut astazi in localitatea Valu lui Traian, din judetul Constanta.Au fost implicate doua masini, iar una dintre ele s a rasturnat.In urma evenimentului rutier, o persoana a fost ranita.Victima este constienta si cooperanta.Sursa…

- Un accident rutier a a vut loc duminica seara pe DN 11, in zona comunei Harman. In accident au fost implicate trei mașini, a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Brașov, comisar de poliție Alina-Maria Ivan. Revenim cu detalii! Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori…