Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie pe o șosea din Timiș. O femeie a murit, dupa ce a fost izbita de un autoturism pe DN6, intre Timișoara și Lugoj. Victima incerca sa traverseze strada printr-un loc nepermis, ceea ce a constat-o viața. Accidentul mortal s-a petrecut in apropierea localitații Iosifalau. Un barbat conducea regulamentar…

- Un accident de circulație a avut loc ieri dimineața, in jurul orei 10:35, pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca. Din primele informații, un șofer in varsta de 70 de ani, din municipiul Dej, a accidentat o femeie in varsta de 44 de ani, din comuna Frata, care traversa regulamentar strada. Oamenii legii…

- Un barbat de 43 de ani și-a pierdut viața in seara zilei de miercuri, 11 decembrie, dupa ce a fost accidentat de o mașina de model Mercedes in timp ce traversa strada in satul Țințareni, Telenești.

- Caz tragic in capitala. Un barbat, in varsta de 58 de ani, s-a stins din viața la volan, in timp ce conducea mașina, in urma unui stop cardiac. Incidentul a avut loc astazi pe bulevardul Moscova din sectorul Rașcani al capitalei.

- Accident feroviar in județul Timiș. Un tren a intrat intr-un autoturism, la trecerea cu nivel de cale ferata din comuna Sacalaz. Șoferul a scapat fara rani. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 14.10, in comuna Sacalaz. In accident a fost implicat un automotor care circula pe ruta Timișoara – Jimbolia…

- Accident rutier soldat cu doua victime, la Timișoara, azi dupa-amiaza. Doua autoturisme s-au ciocnit in zona Circumvalațiunii, iar in urma impactului doua persoane au fost transportate la spital. Incidentul, spun polițiștii, s-a produs din pricina unui barbat de 29 de ani care circula dinspre strada…

- Un barbat din Prahova care a traversat strada pe culoarea roșie a semaforului a fost lovit de o ambulanța aflata in misiune, in Campina. Pietonul nu a fost ranit grav, iar pacientul din ambulanța a fost dus la spital cu o alta autospeciala, anunța MEDIAFAX.Citește și: Dezvaluire șocanta in…

- Un barbat, in varsta de 64 de ani, a ajuns pe patul de spital, dupa ce a fost lovit de un Ford in timp ce traversa neregulamentar strada. Cazul a avut loc in seara zilei de ieri, in jurul orei 18:00, pe bulevardul Traian din sectorul Botanica al capitalei.