Accident la Telciu! O mașină a intrat într-un gard de beton Un accident rutier a avut loc, duminica dup-amiaza, pe DN 17 C, in localitatea Telciu, unde un autoturism in care se aflau patru persoane a intrat intr-un gard de beton. Evenimentul rutier s-a produs intr-o curba la stanga, pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum. Un autoturism condus de o femeie din orașul Sangeorz Bai, in care se aflau inca trei persoane, dintre care doi minori, a intrat intr-un gard de beton de pe DN 17 C, in localitatea Telciu. La locul accidentului au intervenit un echipaj de pompieri, un echipaj de prim ajutor SMURD și un echipaj SAJ BN. In urma impactului,… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

