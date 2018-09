Expoziția CENTENAR, vernisată în Baia Mare

Sambata seara, armeni si prieteni ai acestora, prin bunavointa conducerii Teatrului Municipal Baia Mare, in foaierul acestui teatru, au deschis Expozitia CENTENAR, dedicata Primei Republicii Armene, Marii Unirii a Romaniei si militarilor de origine armeana din Armata Romana in Primul Razboi Mondial. In deschidere… [citeste mai departe]