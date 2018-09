Accident la Târgu Jiu! Doi tineri la spital! La data de 9 septembrie a.c., Politia Municipiului Targu-Jiu a fost sesizata de un asistent medical, cu privire la faptul ca la spital s-au prezentat 2 persoane care declara ca au fost victime ale unui accident rutier. Din cercetarile efectuate de polițiști la fata locului s-a stabilit ca un tanar de 19 ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Targu-Jiu, nu a adaptat viteza intr-o curba la stanga, a patruns pe sensul opus, a parasit partea carosabila și a intrat in coliziune cu un parapet. In urma impactului a rezultat ranirea ușoara a doi tineri de… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

