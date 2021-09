Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in care au fost implicate doua mașini a ingreunat traficul pe DN17, in localitatea Josenii Bargaului. O femeie a ramas blocata intr-una dintre mașini. A fost nevoie de intervenția pompierilor militari pentru eliberarea ei dintre fiarele mașinii. Trafic ingreunat la Josenii Bargaului, in…

- Pompierii doljeni intervin, vineri dupa-amiaza, pentru lichidarea unor incendii izbucnite pe marginea liniei ferate, intre localitatile Racari de Sus si Racari de Jos. Interventia pompierilor a salvat de la distrugere mai multe culturi agricole la care flacarile s-ar fi putut extinde. Conform…

- Eveniment Accident rutier in Scrioaștea / O persoana posibil incarcerata august 11, 2021 11:02 Inca un accident rutier s-a produs cu puțin timp in urma in localitatea Scrioaștea, satul Brebina. O persoana este posibil incarcerata, potrivit primelor informații transmise de reprezentanții Inspectoratului…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina joi, 5 august, in jurul orei 19.30, la un accident rutier produs in localitatea Cristești. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș,…

- In jurul orei 15.15, ISU Brașov a fost anunțat despre producerea unui accident rutier intre trei autoturisme, pe Podul Darste din municipiul Brașov. In urma producerii accidentului rutier a rezultat o victima incarcerata conștienta. ISU Brașov a direcționat la fața locului o autospeciala cu apa și spuma,…

- Pompierii de la Garda Voinești au intervenit in cazul unui accident rutier petrecut pe DN 72 A, pe raza localitații Post-ul Voinești: Accident rutier pe DN 72A. O persoana a suferit un atac de panica apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pompierii militari intervin cu 3 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu 1 autospeciala de descarcerare, 1 ambulanța SMURD și 1 autospeciala de stingere cu apa și spuma, la un accident rutier produs pe DN 23, pe raza localitații Maicanești, in care au fost implicate 1 tractor și 1…

- Un barbat de 45 ani din judetul Galati a murit, vineri, dupa ce camionul pe care il conducea s-a rasturnat si s-a lovit de o troita, in localitatea Slobozia-Conachi, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. Potrivit sursei citate, la intersectia drumului judetean Schela-Slobozia…