Accident la Siriu / Doua persoane sunt evaluate medical

Accident la Siriu / Două persoane sunt evaluate medical Trafic dirijat pe DN10, la Siriu, din cauza unui accident rutier soldat cu doua victime. Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre o autoutilitara condusa pe direcția Buzau catre Brașov de catre un șofer in varsta de 47 de ani, din Braila și motocicleta condusa din … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

