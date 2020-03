Accident la Simeria, soldat cu o victimă Evenimentul a avut loc intr-o intersecție din Simeria, din cauza neacordarii de prioritate. ”La data de 18.03.2020, in jurul orei 15:20, o femeie in varsta de 50 de ani, din Simeria, in timp ce conducea un autoturism pe strada Avram Iancu, la intersecția cu strada 1 Decembrie, din orasul Simeria, nu a acordat prioritate motociclului condus regulamentar de un barbat de 49 de ani, din Deva. In urma evenimentului rutier, a rezultat ranirea barbatului, motiv pentru care, in cauza, politistii au intocmit dosar de cercetare penala.”, se arata in comunicatul primit de la IPJ Hunedoara Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

