Accident la sensul giratoriu de la pompieri!

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi în jurul orei 11:10 s-a produs un accident rutier pe strada Ștefan cel Mare din Turda, în urma caruia șoferii au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale de urgența. Cei doi au fost testați cu aparatul etilotest,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața in sensul giratoriu de la Kauflandul de jos. Un echipaj de Prim Ajutor din cadrul ISU BN a transportat biciclistul lovit de un taxi, la spital, pentru investigații suplimentare. Un echipaj de prim ajutor din cadrul ISU BN și un echipaj al poliției au…

- Un eveniment rutier a avut loc luni seara in sensul giratoriu, de langa Value Center. Se pare ca a fost o coliziune intre doua masini si in urma impactului nu au rezultat victime, doar pagube materiale. Evenimentul a fost solutionat ca tamponare.Mulțumim persoanelor anonime, care au trimis imaginile…

- Un accident de circulatie s-a produs vineri, in jurul orei 20, pe DN1, in dreptul localitatii Cornu. Potrivit primelor informatii, au fost inplicate doua autoturisme in care se aflau 3 persoane, iar in urma impactului, una dintre victime a suferit leziuni mai grave si este asistata de un echipaj…

- Accident la sensul giratoriu de la Tiriac Auto ConstantaUn accident de circulatie a avut loc, in jurul orei 02.00, la intrarea in municipiul Constanta, dinspre Mangalia. Acolo, un sofer, din cine stie ce cauze, s a cocotat, cu duba, pe sensul giratoriu,Imaginile au fost surprinse si postate, de un utilizator,…

- Sensul giratoriu de la intersectia a trei strazi din centrul Clujului a fost refacut zilele trecute. Creatia in forma de OZN, cu luminita veri, se afla langa ansamblul statuar care ii reprezinta pe Horea, Closca si Crisan.

Un accident s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe Autostrada A3, pe sensul de mers de la Gilau spre Turda. Un șofer a avariat mai multe autovehicule și a ieșit in afara parții carosabile.

Un accident rutier, soldat cu moartea unei persoane și ranirea altor 3, a avut loc miercuri dimineața, in jurul orei 07.00, pe raza localitații Baciu.