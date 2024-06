Stiri pe aceeasi tema

- Planul rosu de interventie a fost activat, in aceasta dimineata, in urma unui accident rutier petrecut pe DN 1H Letca-Nușfalau, la kilometrul 93+650 de metri, in judetul Salaj.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane , accidentul s-a petrecut in zona localitații Jibou.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1H Letca-Nușfalau, la kilometrul 93+650 de metri, in zona localitații Jibou, județul Salaj, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule, soldat cu ranirea a șase persoane, ce primesc ingrijiri…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Oradea-Cluj-Napoca, in zona localitații Negreni, județul Cluj, a avut loc o coliziune intre un autocamion care transporta faina și un microbuz de transport persoane, soldata cu ranirea ușoara a patru persoane din…

- ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Oradea-Cluj-Napoca, in zona localitatii Negreni, judetul Cluj, a avut loc o coliziune intre un autocamion care transporta faina si un microbuz de transport persoane, soldata cu ranirea usoara a patru persoane din…

- Un grav accident de circulație a avut loc zilele trecute pe drumul județean 109, intre localitațile salajene Dragu și Hida. Un localnic din Voivodeni, in varsta de 34 de ani, in timp ce conducea un autoturism a intrat pe contrasens și s-a izbit de o mașina care venea din sens opus și care era condusa…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1F Cluj-Napoca – Zalau, intre localitațile Nadașelu și Sanpaul, județul Cluj, a avut loc un accident rutier intre doua autovehicule, in urma caruia doua persoane au suferit leziuni și sunt evaluate medical la fața locului.…

- Un grav accident de circulație a avut loc aseara pe drumul european 81, in zona comunei clujene Sanpaul. Din pacate, trei persoane au fost ranite, victimele fiind transportate la spital. Intr-una dintre mașini a ramas incarcerat un barbat de 30 de ani, starea sa fiind una deosebit de grava. Au intervenit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1F Cluj-Napoca – Zalau, in zona localitații Sanpaul, județul Cluj, a avut loc un accident rutier intre doua autoutilitare și un autoturism, soldat cu ranirea a trei persoane, dintre care una este incarcerata. Traficul…