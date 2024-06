Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc pe sensul Câmpina - Ploiești, iar în urma impactului un barbat de 37 ani a ramas încarcerat. Pompierii sosiți la fața locului cu o autospeciala de stingere, o autospeciala pentru descarcerare, o ambulanța SMURD și o ambulanța SMURD de terapie intensiva mobila…

- ACCIDENT rutier grav in Petrești. Doua mașini s-au lovit, o persoana posibil incarcerata Un accident rutier s-a produs luni dimineața, in jurul orei 08:50, in localitatea Petrești. Din primele informații, in evenimentul rutier au fost implicate doua autovehicule. Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri…

- Accident rutier in Petrești, zona colonie. O persoana incarcerata dupa coliziunea a doua mașini Accident rutier in Petrești, zona colonie. O persoana incarcerata dupa coliziunea a doua mașini Un accident intre doua autoturisme a avut loc, luni, 3 iunie, in Petrești, zona colonie, dupa ce doua mașini…

- FOTO: ACCIDENT pe DN 74, la Meteș. Impact intre o mașina și o autoutilitara. O persoana, posibil incarcerata Un accident rutier s-a produs joi dupa-amiaza, in jurul orei 17:10, pe drumul național DN 74, intre localitațile Tauți și Meteș. Potrivit ISU Alba, Detasamentul de pompieri Alba Iulia intervine…

- UPDATE ,,Din primele date de la fața locului este vorba despre o coliziune intre un autoturism condus de o șoferița de 25 de ani, din Vernești, și autoturismul care circula din sens opus, condus de un șofer de 55 de ani, din aceeași localitate. Accidentul s-a soldat cu ranirea șoferului de 55 de ani,…

- La ora transmiterii acestei știri, traficul se desfașoara dirijat pe DN 10, in localitatea Vernești, informeaza Inspectoratul de Poliție Județean Buzau: „Trafic dirijat pe DN10, in localitatea Vernești, accident rutier. Din primele date ar fi vorba de o coliziune intre doua autovehicule implicate, o…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un camion și un autoturism. Evenimentul rutier a avut... The post O persoana posibil incarcerata in urma unui accident la Radna appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .