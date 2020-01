Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident in care au fost implicate doua masini, in localitatea Batiz din județul Hunedoara. Patru persoane incarcerate, intre care trei fetițe, au fost scoase din masini. Potrivit ISU Hunedoara, accidentul s-a produs sambata pe DN 66, in localitatea Batiz. Pompierii…

- Doua persoane au ajuns la spital, cu rani, in urma unui incident in trafic care a avut loc azi-dimineața, in Timișoara. O femeie a pierdut controlul volanului și a ieșit cu mașina de pe carosabil, rasturnandu-se. Accidentul, spun polițiștii, s-a produs pe strada Albina, atunci cand o femeie in varsta…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata seara, pe DN66, in localitatea Bretea Strei din județul Hunedoara, dupa impactul dintre doua mașini. Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de un șofer baut, care a facut o depașire și a lovit alta mașina. Purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara, Bogdan…

- Accident in apropiere de Timișoara. Trei autoturisme au fost avariate, iar doua persoane au fost transportate de urgența la spital, din cauza unui șofer grabit, care nu a pastrat distanța regulamentara. Incidentul in trafic s-a petrecut in Șag, pe E70. Barbatul in varsta de 50 de ani, care este vinovat…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident produs in acesta seara, in orașul Filiași. Dupa primele cercetari, polițiștii doljeni au stabilit ca responsabil pentru producerea accidentului este un șofer de 71 de ani. Acesta din urma circula pe DN 66(Rovinari – Filiași), iar la intersecția cu DN…

- Trafic dirijat miercuri dimineața pe DN1B, in Vintileanca, in urma unei coliziuni intre un microbuz și un autoturism. Accidentul a avut loc jurul orei 08.00. In timp ce conducea un autoturism pe DJ 103R, la intersectia cu DN 1B E577, un barbat de 72 de ani din Pietroasele nu ar fi acordat prioritate…

- Doua automobile s-au ciocnit astazi, la amiaza, pe DN 59, șoseaua care leaga Timișoara de Deta și granița cu Serbia. Din primele informații. In mașinile implicate in accident se aflau opt persoane. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de urgența, dar și de poliție, iar traficul in zona a…

