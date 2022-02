Stiri pe aceeasi tema

- La data de 4 februarie 2022, in jurul orei 23,00, polițiștii din Baia de Arieș au intervenit pe DN 75, pe raza localitații Salciua, unde a fost semnalata producerea unui accident. Din primele cercetari, a rezultat ca un tanar de 27 de ani, din comuna Lupșa, in timp ce conducea un autoturism, s-a rasturnat…

Un tanar in varsta de 18 ani din comuna Moldovenești a intrat cu mașina intr-un cap de pod și s-a rastunat, in urma impactului doupa persoane au fost transportate la spital. Totul s-a petrecut pe 21...

- Accident rutier la Arieșeni: Doi tineri transportați la SPITAL, dupa ce s-au rasturnat cu ATV-ul. Pasagerul avea numai 15 ani Accident rutier la Arieșeni: Doi tineri transportați la SPITAL, dupa ce s-au rasturnat cu ATV-ul. Pasagerul avea numai 15 ani Un accident rutier a avut loc duminica, 16 ianuarie,…

- Tragedie in noaptea dintre ani. O persoana a murit, iar alte doua s-au ales cu mai multe rani in urma unui grav accident rutier. Nenorocirea s-a produs in jurul orei 23:00, in apropiere de satul Ghindești, raionul Florești.

Un accident grav s-a produs miercuri seara, in zona lacului Tarnița, dupa ce un șofer de naționalitate straina s-a izbit de un parapet de piatra, iar apoi s-a rasturnat, provocand ranirea unui minor...

- Un accident rutier grav a avut loc, marți, pe DN68, in zona localitatii Sarmizegetusa din judetul Hunedoara. In coliziune au fost implicate o masina in care se aflau patru persoane, printre care doi copii, si un TIR. Soferul autoturismului marca Renault Megane, un barbat de 34 de ani, a decedat in urma…

- Un autoturism si un microbuz scolar au fost implicate, joi, intr-un accident rutier produs in judetul Bacau, sapte copii fiind transportati la spital cu contuzii minore. Soferul autoturismului a ramas incarcerat, fiind ulterior dus la spital, la randul sau.

Un șofer din Turda, in varsta de 42 de ani, a intrat intr-un gard situat pe partea stanga in direcția sa de deplasare, in localitatea Iclod. Șoferul a coborat de la volan și manifesta un comportament...