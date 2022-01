Accident la Ruscova: O victimă încarcerată și 3 autoturisme distruse Accident grav pe drumul județean 187 la Ruscova. Din primele informații se pare ca in accident au fost implicate trei autoturisme. Doua dintre acestea au ramas pe partea carosabila, iar una a spulberat un gard și s-a oprit in gradina unui localnic. Conform informațiilor oficiale se pare ca o persoana a ramas incarcerata. La fața […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol: emaramures.ro

