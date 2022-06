Stiri pe aceeasi tema

- Un tir inmatriculat in Ucraina, care mergea spre Punctul de Trecere a Frontierei Siret, și care era incarcat cu saci de carbune, s-a rasturnat in ieri dupa-amiaza pe drumul european 85, in zona localitații Romanești. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de mers timp de mai bine de trei ...

- In urma cu aproximativ 20 de minute, pe Bulevardul Republicii din Baia Mare a avut loc un impact intr-o doua autoturisme. Accidentul s-a produs din cauza distanței regulamentare care nu a fost pastrata intre autoturisme. Traficul este dirijat de poliție. Accidentul vine doar la cateva minute dupa…

- In urma cu doar puțin timp, pe DN 1C, intre Somcuta Mare si Satulung a avut loc un accident spectaculos de circulație. . O masina inmatriculata in Republica Moldova s-a facut praf dupa ce soferul a adormit la volan. Din fericire, toti din masina au scapat teferi. Traficul a suferit aglomerari in zona,…

- Traficul rutier este blocat la aceasta ora pe ambele sensuri pe DN 11, in zona Oituz, din cauza unui copac cazut pe carosabil, informeaza Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov. Un echipaj de interventie din cadrul Districtului Bretcu se deplaseaza la fata locului pentru eliberarea soselei.…

- La aceasta ora, Drumul Județean 203 G este blocat intre Merei și Sarata Monteoru. Sute de mașini așteapta in coloana sa intre in stațiune, unde au loc festivalurile „Buzau Fest” și „Zilele Chișinaului la Buzau „. Traficul in stațiune este paralizat complet. Poliția dirijeaza circulația, insa mare lucru…

- Un motociclsit a fost lovit de mașina in aceasta dimineasța. Accidentul a avut loc pe Bulevardul Republicii din municipiu. Un apel la 112 anunța un accident rutier pe Bulevardul Republicii din Bistrița. Pe sensul de mers spre Viișoara, un motociclist a fost lovit de o mașina. La caz a fost direcționat…

- In urma unei coeziuni frontale intre doua mașini produsa sambata dimineața pe DN2 in zona localitatii Racaciuni, din judetul Bacau, doua persoane au decedat, iar alte doua au fost ranite. Traficul rutier a fost oprit, informeaza Centrul Infotrafic. Accidentul s-a produes dupa ce un autotren și o autoutilitara…

- In urma cu 30 de minute, la podul de la Ardusat, s-a produs un accident de circulație in urma caruia au rezultat doua victime incarcerate. Au intervenit un echipaj al EPA Farcașa, un echipaj SAJ cu medic și un echipaj de descarcerare. Traficul in aceste momente este ingreunat! Vom reveni cu informații!…