- Ziua de marti cu cele trei ceasuri rele nu se dezminte. Dupa accidnetul de dimineata, doi tineri care au incercat sa traverseze Bulevardul Bucuresti prin loc nepermis au fost loviti de o masina. Cei doi tineri au fost preluati de echipajele de prim ajutor si transportati la spital pentru ingrijiri de…

- Accident grav de circulatie intre doua vehicule din Romania, la Ruse, in Bulgaria. O femeie de 43 de ani si un baiat de 15 ani au murit intr-un accident care a avut loc pe Bulevardul Bulgaria din Ruse, a anuntat politia, citeaza Novinite. Dupa stabilirea identitatii victimelor, politia din Bulgaria…

- Pompierii de la Punctul de Lucru Raciu asigura la aceasta ora masurile PSI la un accident rutier care a avut loc pe Dealul Sabedului. In accident au fost implicate doua autoturisme. "Sunt opt persoane in cele doua autoturisme, din care doua victime de cod galben (doi adulți) și doua victime de cod verde…

- Astazi, la ieșire din Lapușel, pe DN 1C, un accident de circulație a avut loc. Șoferul unul BMW a pierdut controlul volanului și a ieșit in decor. Acesta a mers „pe frana” mai mulți metri pentru a evita o coliziune. Martorii de la accident și persoanele de pe rețelele de socializare au exclamat: „Nu…

- Miercuri, 14 iulie, la ora 21.33, polițiștii din Ocna Șugatag au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui eveniment rutier soldat cu vatamarea unei persoane in localitatea Valeni, pe D.C. Tinoasa. In urma deplasarii și cercetarii la fața locului, polițiștii au constatat ca o femeie de 52 ani…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin au fost solicitați sa intervina marți, 13 iulie, in jurul orei 17.00, la un acident rutier produs pe strada Iernuțeni din municipiul Reghin. "In accident au fost implicate doua autoturisme, in urma impactului au fost șapte victime, dintre care șase…

- Un accident grav s-a produs intr-o localitate din Olt, la o trecere la nivel cu calea ferata. Martorii evenimentului au anuntat ca o persoana este ranita grav si au cerut ajutor. In urma impactului masina s-a rasturnat.

- Un accident rutier s-a produs cu putin timp in urma la Grosii Baii. La fata locului s-au deplasat echipaje de politie, SMURD descarcerare, mai multe ambulante. Potrivit primelor informatii, in evenimentul rutier au fost implicate un TIR si un autoturism condus de o femeie. Source