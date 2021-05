Accident la raliul Maramureșului, spectatori la un pas de moarte Echipajul cu numarul 70 din Raliul Maramureșului a pierdut controlul volanului intr-o curba foarte stransa, a derapat și s-a oprit in curtea unei familii. Din fericire insa nimeni nu a fost ranit, insa mașina de concurs a fost grav avariata.In Raliul Maramureșului concureaza 75 de echipe și se intinde pe o distanța de 142 de kilometri. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

