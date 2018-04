Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca din cauza unei coliziuni intre un autotren si un autoturism, circulatia rutiera pe DN67 Ramnicu Valcea – Targu Jiu se desfasoara pe un fir, alternativ, la km 185+100 de ...

- La data de 13 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier, in urma sesizarii prin apelul 112 și a verificarilor in trafic, au procedat la urmarirea și oprirea unui autoturism proprietatea unui barbat, de 31 de ani, condus de un tanar, de 19 ani, din municipiul Targu Jiu, pe strada Victoriei,…

- Și-au unit destinele sun Poarta Sarutului de Dragobete. Doi inspectori fiscali din București au ales sa spuna ” Da” sub monumentul iubirii de la Targu Jiu. Tinerii au fost declarați soț și soție de catre primarul Municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu. Alina și Gabriel Marin sunt din București și…

- Doi tineri din Capitala au facut nebunia vietii lor si de Dragobete au devenit singurul cuplu din tara care a venit pana la Targu Jiu pentru a se casatori oficial, cu acte. Niciunul dintre ei nu a mai fost inainte prin oras sau pe l...

- Accident vineri seara in Targu Jiu, zona Iezureni. O șoferița a ieșit din benzinarie fara sa se asigure și a lovit un autoturism BMW condus regulamentar de un șofer de 30 de ani. Nu sunt persoane ranite grav....

- Autoritatile locale din Targu Jiu si-au propus sa organizeze cununii la Poarta Sarutului, de Dragobete, in data de 24 februarie, daca vor exista solicitari. „Pe 14 si 15 februarie se pot depune documente pentru ca tinerele cupluri s...

- In luna mai a acestui an, tanarul Sorin Truica trebuia sa implineasca 30 de ani și sa devina pentru prima data tata, insa destinul crud a decis ca el sa plece mult prea devreme dintre noi! Așa cum spun rudele de la Targu Jiu, tanarul, originar din Dolj, plecase in Italia pentru aș face…

- Accident rutier cu 2 victime incarcerate in municipiul Targu Jiu. Intervine ISU Gorj. Articolul ACUM: ACCIDENT GRAV IN TARGU JIU, pe strada Victoriei. Doua victime incarcerate! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .