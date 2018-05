Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic anunta ca traficul rutier este oprit, pe a doua banda a Autostrazii Soarelui, pe sensul de mers dintre Bucuresti spre Constanta, in dreptul kilometrului 180, dupa ce o masina s-a rasturnat, iar o persoana a fost ranita grav, aceasta fiind transportata la spital cu elicopterul.

Accidentul grav s-a produs pe A1 la kilometrul 31 spre București. Trei persoane au fost implicate in accident. Un autoturism s-a ciocnit violent cu o motocicleta. Din nefericire, soferul autoturismului a suferit rani grave. Barbatul…

- Traficul pe DN4 Oltenita - Bucuresti este blocat in urma unui accident rutier ce avut loc in judetul Calarasi, la iesirea din Oltenita catre Capitala si in care au fost implicate doua autoturisme, informeaza un comunicat al Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Accidentul…

- Accident la o trecere la nivel cu calea ferata, in care au fost implicate un TIR și un tren de calatori in care se aflau aproximativ 400 de persoane. Acesta circula pe ruta Timișoara – București. Locomotiva și TIR-ul au fost avariate, iar mecanicul, ranit. Seful Serviciului Siguranta Circulatiei din…

- Trafic oprit, joi dimineata, la iesirea din municipiul Suceava spre Patrauti, dupa un carambol produs din cauza nerespectarii distantei de siguranta intre autovehicule.Citeste si: TENSIUNI in Guvern! Ministrul Energiei, IRONII dure la adresa lui Eugen Teodorovici: 'Este ridicol...' Purtatorul…

- Accidentul rutier, soldat cu ranirea ușoara a unei femei, a avut loc in jurul pranzului. Potrivit primelor cercetari efectuate de polițiști la fața locului s-a stabili ca evenimentul rutier s-a petrecut din cauza nepastrarii unei distanțe de siguranța in mers fața de autovehiculul din fața. „Din primele…

- Un medic chirurg in varsta de 37 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de un stalp, in municipiul Sibiu. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei neadaptate. Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, masina condusa de barbatul in varsta de 37 de ani a lovit un stalp.…

