- O masina a Inspectoratului National de Securitate Publica a lovit o femeie pe o trecere de pietoni de pe strada Calea Iesilor din Capitala.Informatia a fost confirmata de ofiterul de presa al Politiei Capitalei. Accidentul s-a produs in jurul orei 13.40.

- Doua autospeciale ale pompierilor, un echipaj SMURD și unul de Ambulanța au intervenit luni la un accident produs pe strada Oașului din Cluj-Napoca. Accidentul s-a produs in jurul orei 15,30. O conducatoare auto in varsta de 30 de ani din Satu Mare nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers și…

- Accidentul s-a petrecut luni dimineata in comuna Valea Calugareasca. Barbatul lovit de masina traversa strada pe langa bicicleta, pe trecerea de pietoni. Traficul a fost restrictionat pe banda 1, pe sensul de mers Ploiesti-Buzau.

- Un accident produs vineri in Buzau, la intersecția strazilor Alexandru Marghiloman și Columbelor, s-a soldat ca ranirea unui motociclist. O șoferița neatenta a lovit cu mașina un motociclu pe care se deplasa un barbat de 39 de ani. Potrivit polițiștilor, Vinovata este o femeie de 46 de ani, din localitatea…

- O buzoianca in varsta de 43 de ani a ajuns la spital dupa ce un șofer neatent a lovit-o in plin, in timp ce aceasta traversa strada pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc pe strada Alexandru Marghiloman, in zona Oficiului Poștal nr. 5. In timp ce conducea un autoturism din direcția Șoseaua Brailei…

- Un automobil marca Honda s-a izbit de un copac. Doi pasageri au fost raniți. Accidentul rutier a avut loc ieri, in raionul Slobozia, pe autostrada Pervomaisk-Nistru, in jurul orei 19:00, scrie presa din stanga Nistrulu i.

- O fetița de 11 ani a fost lovita de o ambulanța, in timp ce traversa strada la o trecere de pietoni. Accidentul s-a produs in dupa-amiaza zilei de astazi, la ora 14:39, in Balți, pe strada Calea Ieșilor intersecție cu strada Ostrovschi. Informația a fost confirmata de ofițera de presa a IP Balți, Eugenia…

