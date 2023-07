Accident la Ocna Mureș, ieșirea spre Fărău. Trei mașini implicate Detașamentul de pompieri Aiud intervine, duminica, pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea masurilor PSI la un accident rutier produs pe raza localitații Ocna Mureș, la ieșirea spre Farau. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un accident rutier produs intre trei autoturisme, fara persoane incarcerate. Forțe alocate: 1 ASAS și 1 EPA, transmite ISU ALBA. Potrivit IPJ, Traficul rutier este ingreunat la ieșire din Ocna Mureș spre Farau, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule. Din primele date, nu sunt persoane ranite grav. Cercetarea la… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier la Ocna Mureș: Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru acordarea primului ajutor medical și masuri PSI Accident rutier la Ocna Mureș: Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru acordarea primului ajutor medical și masuri PSI Astazi, la ieșirea spre Farau din localitatea Ocna…

- ACCIDENT la ieșire din Ocna Mureș spre Farau. Trei mașini s-au lovit. Intervin echipaje de prim-ajutor Un accident rutier s-a petrecut duminica seara la ieșire din Ocna Mureș spre Farau. Potrivit ISU Alba, a fost chemat sa intervina Detașamentul de pompieri Aiud pentru acordarea primului ajutor medical…

- UPDATE Potrivit ISU Dobrogea, sunt implicate cu 7 persoane. Un barbat de 21 ani, este asistat medical de echipajul SMURD B2 si o femeie, 23 ani, asistata medical de echipajul SAJ.Un accident rutier s a produs in aceasta dimineata la iesrie din Valu lui Traian, spre Constanta, informeaza autotitatile…

- Un accident rutier s-a petrecut marți dimineata, in jurul orei 5.30, pe strada Traian Vuia.Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe strada Traian Vuia.Apelul de urgența a venit in jurul orei 05:30, iar in accident au fost implicate…

- Traficul rutier este ingreunat, joi, pe B-dul 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, din cauza unui accident rutier care s-a produs in zona intersecției cu B-dul Transilvaniei. Din primele date, in accident ar fi fost implicate 3 autovehicule, iar in urma acestuia o persoana ar fi suferit leziuni corporale…

- In aceasta dupa-amiaza a avut loc un accident rutier pe raza municipiului Cluj-Napoca in care au fost implicate trei autoturisme, iar doua persoane sunt evaluate de catre echipajul SMURD. Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Buna…

- Traficul rutier este oprit, joi, puțin inainte de ira 14.00, pe DJ 107, pe raza localitații Cetatea de Balta, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un camion. Din primele date, o persoana din autoturism ar fi ranita, posibil grav. Cercetarea la fața locului este…

- Traficul rutier este oprit, joi, puțin inainte de ira 14.00, pe DJ 107, pe raza localitații Cetatea de Balta, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un camion. Din primele date, o persoana din autoturism ar fi ranita, posibil grav. Cercetarea la fața locului este…