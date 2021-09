Stiri pe aceeasi tema

- Un mire in varsta de 31 ani din Bihor a ajuns la spital cu coloana fracturata, deoarece, in timpul petrecerii de nunta, prietenii sai l-au aruncat in sus pe ringul de dans, dar nu l-au mai prins la timp, iar el a cazut pe spate.

- Mirele de la o nunta de la Baile Felix a ajuns la spital, cu fractura de coloana in doua locuri, dupa ce a fost scapat pe jos de nuntași. Mirele, Liviu, un tanar de 31 de ani, a fost luat pe sus de nuntași, care au vrut sa se bucure și l-au aruncat in sus, dar l-au scapat. Incidentul a avut…

- Cea mai frumoasa zi din viața lor, s-a terminat in lacrimi pentru doi tineri miri din Bihor. Mirele, un tanar de 31 de ani, a ajuns la spital cu coloana fracturata in doua locuri, dupa ce a fost scapat din brațe de invitații care l-au aruncat in sus, relateaza bihorjust.ro.

- Intamplarea a avut loc vineri seara, la o sala de nunți din stațiunea Baile Felix. In jurul orei 21:00, la puțin timp dupa dansul mirilor, Liviu a fost luat pe sus de prieteni, chiar in mijlocul salii.“Dupa circa 40 de minute de la dansul mirilor, in jurul orei 20:40, au venit sa ma ia pe sus, dar nu…

- Un accident de circulație pe drumul național 18 in Borșa, in zona Poieni spre Complex Borșa. Azi, 11 august, la ora 19.26, polițiștii din Borșa au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din oraș. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, un…

- Accident rutier, cu 5 victime, azi dimineata, in jurul orei 03.30, pe DJ 108D, la Gardani. O autoutilitara a cazut de pe o banda a drumului, pe care se construieste un pod, intr-un canal colector, in care nu se afla apa. Au rezultat cinci victime, toti barbati, cu varste cuprinse intre 18 si 36 de…

- Tanarul de 25 de ani care pregatea mancare pentru o nunta a cazut intr-un ceaun uriaș de ciorba in timp ce pregatea mancarea pentru o nunta. El a fost transportat imediat la spital, insa a murit dupa cateva zile din cauza arsurilor grave, scrie ziarul Adevarul care citeaza Insider. Incidentul a avut…