Accident la Nima, implicată și o motocicletă Circulația autovehiculelor este afectata vineri dupa-amiaza pe șoseaua Gherla-Dej, in zona localitații Nima, dupa producerea unui accident. Din primele informații, in evenimentul rutier a fost implicata o mașina și o motocicleta. La fața locului intervin echipaje de descarcerare ale pompierilor, echipaje medicale și poliția. știre in curs de actualizare Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rurier a avut loc in aceasta seara pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiul Constanta in zona Casa de Cultura. Din primele informatii in accident au fost implicate o motocicleta inmatriculata in Ucraina si doua autoturisme. La fata locului au ajuns politistii care efectueaza verificari.…

- Un accident rutier in care au fost implicate un autoturism și o motocicleta s-a produs luni dupa-amiaza pe strada Transilvaniei din municipiului Buzau. Conform IPJ Buzau, traficul rutier se desfașoara dirijat, dupa ce in zona a avut loc o coliziune intre un autoturism și o motocicleta: Trafic dirijat…

- Un accident rutier in care au fost implicate un autoturism și o motocicleta s-a produs luni dupa-amiaza pe strada Transilvaniei din municipiului Buzau. Conform IPJ Buzau, traficul rutier se desfașoara dirijat, dupa ce in zona a avut loc o coliziune intre un autoturism și o motocicleta: Trafic dirijat…

- In cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea Star Matinal, difuzata pe Antena Stars, Cristina Spatar a vorbit despre gravul accident de circulație in care a fost implicata cu ceva vreme in urma. Vedeta a povestit cum s-a petrecut totul.

- Accident mortal pe Faleza Dunarii din Galați. Un barbat in varsta de 41 de ani, polițist, a decedat dupa ce a fost lovit de o mașina. O femeie in varsta de 35 de ani, care era pasagera pe vehiculul cu doua roți, se afla in stare grava.

- Un accident rutier s-a produs de puțin timp pe un drum din județ. Impactul a survenit intre doua autoturisme la ieșirea din Huedin spre Oradea. In urma coliziunii una dintre mașini a ajuns pe camp. Echipaje de pompieri dar și polițiști sunt la fața locului. De asemenea un echipaj SMURD s-a deplasat…

- ARAD. Un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Arad a fost solicitat sa intervina, in jurul orei 13:00, la un accident produs pe strada Zimbrului, in care au fost implicate o motocicleta și un motociclu electric.

- Poliția Republicii Moldova atenționeaza repetat despre schema de escrocherie cu „ruda implicata in accident” care continua sa faca victime. Astfel, pe data de 25 martie doua femei de 76 și 78 de ani au ramas fara 360 de mii de lei incercand sa-și „salveze fiicele de un dosar penal”.