Accident la Nădab: un bărbat în stare critică a fost transportat la spital Astazi, in jurul orei 15,00 a avut loc un accident rutier pe D.N. 79, la Nadab. In urma acestuia, un barbat a ajuns in stare critica la spital. „In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:00, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina in cazul producerii unui accident rutier in localitatea Nadab, in care au […] The post Accident la Nadab: un barbat in stare critica a fost transportat la spital first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Accident la Nadab: un barbat in stare critica a fost transportat la spital appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La… Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT rutier la Vinerea: Un barbat beat a fost lovit de o șoferița. A fost dus la spital ACCIDENT rutier la Vinerea: Un barbat beat a fost lovit de o șoferița. A fost dus la spital La data de 20 noiembrie 2022, in jurul orei 03,40, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Cugir au intervenit pe…

- Artistul Culița Sterp a fost, in noaptea de miercuri spre joi, protagonistul unui accident rutier grav in Cluj, unde autourismul condus de el s-a ciocnit cu o mașina Dacia Logan, ale carei șofer a fost transportat de urgența la spital. Incidentul a avut loc in Piața Avram Iancu la intersecția cu Bulevardul…

- ACCIDENT rutier la Vidra: Un barbat a ajuns la spital dupa o coliziune intre o mașina și un ATV ACCIDENT rutier la Vidra: Un barbat a ajuns la spital dupa o coliziune intre o mașina și un ATV Un accident rutier a avut loc duminica, 23 octombrie 2022, in jurul orei 21.18, pe DJ 762, in comuna Vidra.…

- ACCIDENT rutier in Alba Iulia: Un barbat a ajuns la spital dupa ce a fost acroșat de o mașina pe trecerea de pietoni ACCIDENT rutier in Alba Iulia: Un barbat a ajuns la spital dupa ce a fost acroșat de o mașina pe trecerea de pietoni Un accident rutier a avut loc joi, 6 octombrie 2022, in jurul orei…

- In cursul zilei de 30 Septembrie 2022, politistii tulceni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier in intersectia localitatilor Izvoarele cu Valea Teilor.Din primele verificari efectuate de politistii aflati la fata locului, a reiesit faptul ca, un barbat in varsta de 63 de ani,…

- Ieri, 26 septembrie 2022, in jurul orei 11.45, o tanara de 21 de ani, din comuna Galda de Jos, in timp ce conducea un autoturism pe B-dul. Revoluției din Alba Iulia, nu a pastrat distanța fața de autoturismul care circula in fața sa și era condus de un barbat de 53 de ani, din Alba […] The post Un barbat…

- ACCIDENT la Alba Iulia: Un barbat a ajuns la spital dupa ce o șoferița a intrat cu mașina in alt autoturism ACCIDENT la Alba Iulia: Un barbat a ajuns la spital dupa ce o șoferița a intrat cu mașina in alt autoturism Un accident rutier a avut loc luni, 26 septembrie 2022, in jurul orei 11.45, pe B-dul…

- Trei persoane, intre care doi copii, au fost raniți și transportați la spital duminica dimineața, in urma unui accident care a avut loc la ieșire din localitatea maramureșeana Borcut. Conform IPJ Maramureș, evenimentul rutier s-a produs la ora 06.43, cand polițiștii din Targu Lapuș au fost sesizați…