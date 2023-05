Accident la Moisei. Ce alcoolemie avea conducătorul auto? Ieri, 02 mai, la ora 15.20, polițiștii din Moisei au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca pe D.C. Pecișna, in localitatea Moisei, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar un conducator auto se afla sub influența alcoolului. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca o autoutilitara condusa de catre un barbat de 68 de ani din Moisei, a intrat in coliziune cu un autoturism care se afla staționat. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1.28 mg/l alcool pur in aerul expirat,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Un șofer din Ploiești circula cu 206 km/h pe DN6, intre Alexandria și Maldaeni / A pierdut controlul volanului in timp ce era urmarit de polițiști mai 2, 2023 21:48 Marți, 2 mai, ora 19:01, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, aflați in serviciul de supraveghere a traficului rutier…

- Azi-noapte, la ora 00.50, polițiștii din Viseu de Sus au fost sesizați cu privire la faptul ca in localitatea Poienile de Sub Munte, a avut loc un accident rutier soldat cu victima. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un tanar de 24 de ani din Poienile de Sub Munte, in timp ce…

- Azi noapte, la ora 00.50, polițiștii din Viseu de Sus au fost sesizați cu privire la faptul ca in localitatea Poienile de Sub Munte, a avut loc un accident rutier soldat cu victima. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un tanar de 24 de ani din Poienile de Sub Munte, in timp ce…

- Un sofer care se afla sub influenta bauturilor alcoolice si care avea permisul de conducere suspendat a fost prins, duminica dimineata, de politistii din Buzau dupa o urmarire, relateaza Agerpres. Conform datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean Buzau, patrula de ordine publica din cadrul…

- Un grav accident rutier s-a petrecut, in aceasta dupa amiaza, pe Drumul Național 65 – European 574, in apropierea podului de peste Olt, in urma caruia o persoana și-a pierdut viața. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe Drumul Național 65 –…

- Azi, 14 februarie, in jurul orei 15.00, polițiștii din Moisei au fost sesizați prin S.N.U.A.U.112 cu privire la faptul ca un tractor care tracta material lemnos s-a rasturnat peste un barbat și se afla in stare de inconștiența. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu…

- Accident spectaculos, astazi, in Craiova. Un șofer a plonjat cu mașina in canalul colector de pe strada Raului. Pe langa daunele produse mașinii s-a ales și cu permisul suspendat. La data de 12 februarie, politistii Biroului Rutier Craiova au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier…

- Un barbat, care conducea un autovehicul, a fost depistat cu o alcolemie record de 4.02mg/l alcool pur in aerul expirat. Tototdata, barbatul in varsta de 30 de ani ar fi consumat și substanțe psihoactive, precum canabisul. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat sambata, in trafic, pe DN56A,…