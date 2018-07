Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia este blocata pe DN 7, sensul de mers Ramnicu Valcea - Pitesti, dupa ce o masina a intrat intr-o depasire in sensul giratoriu de la intrarea in municipiul Ramnicu Valcea si s-a ciocnit frontal cu microbuz cu 16 persoane la bord. Doua persoane au fost ranite.

- 60 de persoane, între care 49 de copii, la un pas de tragedie, în județul Cosntanța. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție, dupa ce un autocar cu numere de Bulgaria s-a rasturnat, joi noapte, în jurul orei 2, lânga

- Patru persoane au fost ranite, in aceasta dimineata, in urma unui grav accident rutier petrecut pe DN1B, in zona localitatii Bucov. Doua masini, in care se aflau, din primele informatii, patru persoane,...

- Cautari disperate intr-o pestera din Thailanda, dupa disparitia a 11 adolescenti, membri ai unei echipe de fotbal, si a antrenorului lor. Tinerii au fost prinsi din cauza unei furtuni puternice insotita de ploi torentiale care au inundat intrarea in pestera.

- Cinci persoane au fost ranite in aceasta dupa amiaza intr un grav accident rutier ce a avut loc pe DN2, pe raza localitatii Cioranca. Potrivit politistilor, pentru una dintre victime a fost solicitat ajutorul elicopterului SMURD pentru a fi transportata la un spital din Bucuresti. Din primele informatii…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta intre localitatile Pietreni si Viisoara. Din primele informatii doua persoane au fost ranite in accident. Cadrele medicale de la ambulanta au fost solicitate sa intervina. Sursa foto cu rol ilustrativ: ZIUA de Constanta ...

- Doua persoane au murit si alte trei au fost ranite intr un accident produs marti dimineata pe DN 67, la Mihaesti, intre un autoturism taximetru si o autoutilitara, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Valcea citati de Agerpres.ro. In urma impactului, soferul taximetrului…

- Un nou eveniment rutier cu urmari grave s-a produs pe DN 68A, intre Lugoj și Deva. Duminica dimineața, in jurul orei 5:20, pe raza localitații Ohaba, a avut loc un accident soldat cu cinci victime. In accidenr au fost implicate un autoturism, condus de un barbat de 51 de ani, diin București,…