Accident la mina Lupeni cu doi mineri acoperiţi de o surpare Accident la mina Lupeni cu doi mineri acoperiti de o surpare Foto: ISU Hunedoara. Doi mineri au fost prinși într-o surpare care a avut loc miercuri dimineața, 18 iulie, într-un abataj al minei Lupeni. Evenimentul a avut loc în jurul orei 8, la aproape 500 de metri adâncime, iar minerii, care lucrau în frontul de lucru, au fost prinși sub zacamânt. Presedintele Sindicatului Muntele, Darius Câmpean, a declarat ca unul dintre mineri, în vârsta de 40 de ani, a reuși sa fie scos de sub surpare și este în stare stabila, în… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

