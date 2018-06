Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost prins sub metrou, in statia Basarab, sambata, 9 iunie, fiind vorba de un accident și nu de o tentativa de sinucidere. Victima a fost scoasa de sub garnitura de tren și transportata la spital, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situații de Urgența București-Ilfov (ISU-BIF).…

- Un barbat a cazut accidental pe linia de metrou din statia Basarab si a fost prins sub un tren, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii ISU-BIF. Acesta este constient si a fost transportat la spital.

- Un barbat de 65 de ani a ramas incarcerat in urma impactului dintre doua autoturisme. Victima a decedat inainte de sosirea salvatorilor. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brașov, plt. maj. Luiza Danila, o alta persoana a fost ranita și are nevoie de ingrijiri…

- Pe raza localitatii Satu Nou, comuna Secusigiu, s-a produs cu putin timp in urma un accident rutier grav in care au fost implicate o basculanta si un autobuz. Mai multe persoane sunt incarcerate. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad. UPDATE: „Au…

- Un barbat a murit, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce a fost lovit in plin de o mașina pe DN1, in apropierea localitații ilfovene Balotești. Victima a vrut sa traverseze prin loc nepermis. Tanarul a fost resuscitat mai bine de o ora, dar medicii nu l-au mai putut salva.

- Miercuri, 25 aprilie, incepand cu ora 11:00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita a desfasurat un exercitiu de cooperare si conducere, cu forte si mijloace in teren, avand ca tema „Pregatirea, organizarea si desfasurarea actiunilor de interventie pe timpul situatiei…

- O persoana este data disparuta, iar alte doua au fost ranite in urma unui accident naval in care a fost implicata o ambarcatiune, in Delta Dunarii. Deocamdata, imprejurarile in care s-a produs acest eveniment nu sunt cunoscute.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un grav accident rutier a avut loc miercuri seara la iesirea din municipiul Vaslui, spre Bacau. Mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au intervenit pentru salvarea victimelor.