Accident la Medgidia. Doi tineri decedați Doi tineri au murit intr-un accident produs sambata dimineata in municipiul Medgidia, dupa ce un sofer, de 22 ani, a intrat cu masina in copacii de la marginea drumului, informeaza IPJ Constanta. Potrivit sursei citate, sambata, in jurul orei 3,20, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe bulevardul Independentei din municipiul Medgidia. Deplasati la fata locului, politistii au constatat ca un autoturism, condus de un barbat, de 22 de ani, a intrat in mai multi copaci din afara partii carosabile. In urma impactului a rezultat decesul la fata locului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in care au fost implicate doua masini a avut loc luni in Constanta, in urma impactului autoturismele fiind proiectate intr-o groapa, potrivit Agerpres. Potrivit IPJ Constanta, luni dimineata, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, la intersectia…

- In acest context, politistii au aplicat 21 de sanctiuni contraventionale.La data de 3 mai a.c., politistii statiunii Neptun s au sesizat din oficiu cu privire la organizarea unei competitii de calarie in incinta hipodromului din Mangalia, fara a se detine o autorizatie in acest sens.Deplasati la fata…

- Astazi, in jurul orei 20.10, politistii constanteni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Nicolae Filimon din municipiul Constanta. Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca impactul s a produs intre doua autoturisme, conduse de un tanar, de 18 ani,…

- Accident rutier in municipiul Medgidia, judetul Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat, in cursul zilei de astazi, 26 aprilie, sa intervina in municipiul Medgidia.Conform primelor informatii, s a produs un accident rutier intre doua autoturisme la intersectia…

- O doctorița de 38 de ani a fost gasita fara suflare intr-o camera a spitalului privat Heka din Constanța. Potrivit portalului local Replica, la fata locului a intervenit un echipaj de terapie intensiva mobila, insa acesta doar a constatat decesul. Surse apropiate anchetei au declarat pentru Libertatea…

- Un barbat este cercetat penal dupa ce, pe o strada din localitatea Nisipari, a agresat fizic si verbal o femeie pentru ca fiica acesteia i-ar fi agresat fiul, ambii minori. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta a informat ca politistii au fost sesizati despre cele petrecute printr-un apel…

- In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17.50, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe B-dul. 1 Decembrie 1918 din municipiul Targu Mureș. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca s-a produs o coliziune intre un autoturism, condus de o femeie,…

- Accident rutier cu o victima, in municipiul Constanta. Impactul s a produs intre doua autoturisme, conduse de doi barbati, de 61, respectiv 64 de ani.La data de 14 martie a.c., in jurul orei 12.30, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier in municipiul Constanta.Deplasati…