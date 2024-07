Accident la Mânerău: un copil de 12 ani și doi bărbați sunt accidentați Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp la ieșirea din Manerau spre Aldești. Un autoturism s-a rasturnat și a luat foc. Din primele informații sunt trei victime, un copil și doi adult. La fața locului a sosit un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean Arad-substația Sebiș. Vom reveni cu amanunte. UPDATE: […] The post Accident la Manerau: un copil de 12 ani și doi barbați sunt accidentați appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

