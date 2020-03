Stiri pe aceeasi tema

Un accident s-a produs in aceasta seara, pe trecerea pentru pietoni de la Kaufland. Conform Poliției, pietonul in varsta de 69 de ani a fost lovit de o șoferița de 35 de ani din Turda, care era sub...

- O femeie de 66 de ani, din Topoloveni, care conducea un autoturism pe strada Calea București, din direcția Topoloveni catre Leordeni, nu a acordat prioritate de trecere și a acroșat o femeie de 25 de ani, din Topoloveni, care se angajase, regulamentar, in traversarea strazii, pe marcajul pietonal.…

Un accident mortal s-a produs la Luna, in aceasta seara! O femeie a fost lovita pe trecerea pentru pietoni de un autovehicul tip "dubița" condus de un șofer neatent.

- Un copil in varsta de aproximativ 9 ani a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a fost calcat, in urma cu puțin timp, pe o trecere de pietoni de pe strada Traian, in zona pieței. La fața locului a ajuns un echipaj al poliției rutiere care urmeaza sa stabileasca imprejurarile in care s-a produs [...]

Un pieton a fost lovit pe trecerea pentru pietoni din Micro 3, zona magazinului Lidl. Conform unor persoane de la fața locului, pietonul ar fi "zburat" cațiva metri!

Un accident soldat cu ranirea unei femei de 78 de ani a avut loc pe Aleea Stadion din cartierul Grigorescu. Un șofer din Salaj nu a acordat prioritate de trecere victimei, aflata pe trecerea pentru...

- O fetița de noua ani a murit dupa ce a fost spulberata de un camion in timp ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. Totul s-a petrecut, astazi, in jurul orei 13.00, in apropierea Școlii de Arte din Ialoveni.

- Un barbat de aproximativ 50 de ani a murit, miercuri seara, dupa a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni din centrul municipiului Alba Iulia, informeaza antena3.ro. Aflat in stare grava, barbatul a murit la scurt timp dupa ce a fost surprins de un autoturism in timp…