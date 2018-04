Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc in parcul din cartierul Valea Aurie, unde o barna care are inele de care copiii se pot agata s-a dislocat si a cazut peste o fetita in varsta de 11 ani. Fetita a fost ranita, fiind transportata la spital insotita de mama ei. In acest caz, Politia a deschis un dosar penal…

- O fetita de 11 ani a ajuns la spital, vineri seara, dupa ce o barna s-a dislocat si a cazut peste ea, intr-un loc de joaca dintr-un parc din municipiul Sibiu, iar Politia a deschis dosar penal in acest caz. Incidentul a avut loc in parcul din cartierul Valea Aurie, unde o barna care are inele de…

- Accidentul a avut loc pe DJ 711, intre Lunguletu și Poiana. O conducatoare auto, in varsta de 27 de ani, Post-ul DAMBOVIȚA: O tanara a cazut cu mașina intr-un parau. 4 persoane ranite apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Doua autoturisme au intrat in coliziune, impactul avand loc, din primele cercetari, pe fondul neadaptarii vitezei in curba. In urma coliziunii dintre doua autoturisme doi barbați cu varsta de 52 respectiv 46 de ani au suferit traumatisme cranio cerebrale, un altul in varsta de 46 de ani un…

- O fetita in varsta de 12 ani a murit, duminica, dupa ce a cazut de la etajul opt al blocului in care locuia. Vecinii au anuntat autoritatile, iar Politia a deschis o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politistii din Suceava au deschis un dosar penal pe numele unei femei din comuna Voitinel, judetul Suceava, mama unei fetite de doi ani, pentru vatamare corporala din culpa si rele tratamente aplicate minorului, dupa ce femeia a refuzat sa-si duca la spital fetita care a cazut intr-o oala cu apa…

- Accidentul a avut loc deasupra orasului Philippsburg, situate in apropierea granitei cu Franta, a precizat un purtator de cuvant al Politiei germane, care a adaugat ca ar putea exista si alte victime. Politia nu a reusit sa determine cauzele producerii coliziunii. Potrivit agentiei…

- Spectaculoasa iesire de pe pista a unui avion, sambata, in Turcia, a fost provocata de accelerarea necontrolata a unuia dintre motoarele avionului, care a derapat de pe pista umeda, au declarat pilotii, anchetatorilor, potrivit presei turce, citata de AFP.