Accident la Lipova: o persoană a ajuns la spital Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp la ieșirea din Lipova spre Deva. Un autoturism s-a rasturnat. La fața locului a sosit un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean Arad-substația Lipova. Vom reveni cu amanunte. UPDATE: O persoana de 56 de ani, cu multiple traumatisme, a fost transportata la spital. The post Accident la Lipova: o persoana a ajuns la spital appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

